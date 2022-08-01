Почти 45 тысяч человек побывали на ярмарке народных промыслов в Нижнем Новгороде этим летом Общество

Фото Алексея Манянина

НИА "Нижний Новгород"

Ярмарку народных промыслов, которая работает на Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода, с начала лета посетили почти 45 тысяч нижегородцев и гостей города.Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, у посетителей ярмарки самым популярным стал мастер-класс по мокрому валянию валенка–шептуна из шерсти. "По поверью, если нашептать в валенок желание, оно обязательно сбудется. Также прошли мастер-классы по изготовлению сувениров, безопасному вождению электросамоката, вязанию морских узлов, игр для детей", - рассказал директор МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода" Олег Тихонов.

В работе ярмарки уже приняло участие 105 мастеров НХП. Посетителям, в том числе, предлагаются аксессуары из шелка и льна, домашний текстиль, натуральное мыло с травами области и соевые свечи.

Ранее директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин сообщил, что место для проведения ярмарки было выбрано не случайно. "На Нижне-Волжской набережной ярмарка интересна и полезна и гостям города, и посетителям туристско-информационного центра, который находится в непосредственной близости, и самим нижегородцам, для которых набережная стала излюбленным местом прогулок, а также ребятам – участникам проекта "Посмотри на Нижний". Самое главное, набережная – одно из самых посещаемых мест нашего города. А значит - это поддержка предпринимателей, которые представляют здесь свою продукцию", - рассказал Александр Симагин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году пройдут сразу несколько крупных мероприятий, посвященных НХП.