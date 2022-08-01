Четыре объекта реконструируют в Арзамасе в 2023 году по проекту "малых" инвестиций Нового банка развития стран БРИКС Общество

Фото: пресс-служба администрации Арзамаса

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре объекта реконструируют в Арзамасе в 2023 году по проекту "малых" инвестиций Нового банка развития стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба правительство Нижегородской области.

Согласно информации, представители НРБ посетили Арзамас, где осмотрели объекты реконструкции и ознакомились с инициативами, разработанными в рамках федерального проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений".

Участники проекта - смотровая площадка на ул. Верхняя Набережная, драмтеатр, историко-художественный музей, его выставочный отдел и бывший кинотеатр "Искра". Проекты их реконструкции практически завершены.

Часть объектов сохранит свое функциональное назначение, а часть получит новое наполнение. Например, здание бывшего кинотеатра "Искра" после реставрационных работ планируется приспособить под культурный центр с большим выставочным залом.

На реализацию мероприятий федерального проекта в Арзамасе требуется 1,6 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей - на реконструкцию тетра драмы.

Ранее сообщалось, что строительство инженерных сетей завершилось в историческом центре Арзамаса.

Также напомним, что общая стоимость проектов по развитию Арзамаса составит 15 млрд рублей.

СПРАВКА:

В реализации федерального инвестиционного проекта "Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений" участвуют девять городов. В категорию "больших"с инвестиций вошли Выборг, Гороховец, Ростов Великий, Торжок и Чистополь. "Малые инвестиции" придут в Арзамас, Старую Руссу, Суздаль и Тутаев.

Новый банк развития – международная финансовая организация, основанная в 2014 году странами–членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.