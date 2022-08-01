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Общество

Уже более полумиллиона тонн зерна собрано в Нижегородской области

15 августа 2022 17:58  [344] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже более полумиллиона тонн зерна собрано в Нижегородской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, на данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 186 тысяч гектаров из посеянных 640 тысяч. При этом намолочено 520 тысяч тонн зерна. 

Наибольший объем зерна произведен в следующих районах:

- в муниципальных округах южной зоны: Починковском – 51 тыс. тонн; Гагинском – 48,4 тыс. тонн; Сеченовском – 44,9 тыс. тонн; Краснооктябрьском – 36,5 тыс. тонн; Шатковском – 33,1 тыс. тонн;

- в центральной зоне: в Арзамасском районе – 30,7 тыс. тонн; Княгининском муниципальном округе – 25,7 тыс. тонн; Вадском муниципальном округе – 24,0 тыс. тонн;

- в муниципальных округах северной зоны: Городецком – 9,6 тыс. тонн; Уренском – 4,4 тыс. тонн; Ковернинском – 4,0 тыс. тонн.

Также Николай Денисов добавил, что на одну условную голову скота уже запасено 20 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов из запланированных 25 центнеров.

На 15 августа заготовлено 630 тыс. тонн сенажа (100% от плана), 162 тыс. тонн сена (88%); 137 тыс. тонн силоса (19%); 18 тыс. тонн зернофуража (7%).

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии планируют собрать не менее 1,3 млн тонн зерна в 2022 году.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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