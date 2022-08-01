Аварийный расселенный дом на улице Батумской снесли в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аварийный расселенный дом №4 по улице Батумской снесли в Приокском районе в рамках 3 этапа региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области". Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, подрядчик приступил к работам на прошлой неделе. Сначала была снесена конструкция двухэтажного деревянного здания, а затем начался вывоз мусора. Полная ликвидация дома завершится в конце сентября.

Как рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов, здание было расселено в сентябре прошлого года. Также в текущем году планируется снести еще один дом на улице Батумской - №30.

Ранее сообщалось, что аварийные сараи снесут на улице Матросской в Ленинском районе.

Также мэрия намерена снести аварийный недострой на Советской площади.