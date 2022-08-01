Глеб Никитин сообщил об отстранении от работы Александра Сочнева Политика

Фото Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам своего визита в Богородский район 15 августа принял решение отстранить от работы главу администрации Богородского городского округа Александра Сочнева.

Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, у него есть вопросы как к администрации района, так и к подрядчику детского сада в Бурцево. Объект, рассчитанный на 140 мест, до сих пор не достроен.

"Сотрудники администрации, ответственные за стройку в районе, тоже должны понести ответственность за срыв сроков сдачи объекта, вплоть до отстранения от занимаемых должностей", - указал губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Богородского городского округа Александр Сочнев подозревается в превышении должностных полномочий.