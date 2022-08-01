Глеб Никитин сообщил об отстранении от работы Александра Сочнева

Фото Telegram-канал Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам своего визита в Богородский район 15 августа принял решение отстранить от работы главу администрации Богородского городского округа Александра Сочнева.
Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, у него есть вопросы как к администрации района, так и к подрядчику детского сада в Бурцево. Объект, рассчитанный на 140 мест, до сих пор не достроен.
"Сотрудники администрации, ответственные за стройку в районе, тоже должны понести ответственность за срыв сроков сдачи объекта, вплоть до отстранения от занимаемых должностей", - указал губернатор.
Ранее сообщалось, что глава Богородского городского округа Александр Сочнев подозревается в превышении должностных полномочий.
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