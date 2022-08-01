Глава Богородского округа Александр Сочнев подозревается в превышении должностных полномочий Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Богородского городского округа Александр Сочнев подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 51-летний Александр Сочнев в декабре 2021 года подписал постановление о прекращении права аренды с одной из компаний и заключении договоров купли-продажи на земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства. При этом он знал, что указанные земли в соответствии с Земельным кодексом РФ не могут быть переданы в собственность за 10% от их кадастровой стоимости, в связи с неиспользованием их для сельскохозяйственного производства в период аренды.



В результате этих действий району был причинен ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей.



В отношении главы Богородского района возбуждено уголовное дело по статье 286 ч.3 п. "е" УК РФ (превышение должностных полномочий). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, Александр Сочнев был избран главой МСУ Богородского района 10 февраля 2020 года. Он сменил на посту Константина Пурихова, который в декабре 2019 года сложил полномочия по состоянию здоровья через некоторое время после совершенного на него разбойного нападения.

25 июля текущего года на экс-главу Богородского района Константина Пурихова было заведено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он находился в СИЗО, где скончался 28 июля.

Ранее сообщалось, что уголовное дело на экс-главу Балахнинского района Алексея Левковича направлено в суд. Его предшественники - Павел Коженков и Дмитрий Скоробогатов также были обвинены в превышении должностных полномочий.