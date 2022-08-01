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Общество

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 16 августа

16 августа 2022 09:13  [191] Общество

Несколько домов в двух районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 16 августа в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, в Автозаводском районе с 8:30 ограничена подача электропитания в 12-этажном доме по адресу: ул. Плотникова, 5, а также в двух девятиэтажках на улице Политбойцов - в домах № 2 и 2а. Без света остались жильцы почти 600 квартир. Согласно информации, терпеть неудобства им придётся до 17:00.

Кроме того, в Приокском районе с 9:00 до 16:00 отключено горячее водоснабжение на улице Героя Елисеева. Речь идёт о двух домах - № 8а и 9а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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