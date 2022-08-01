Площадь Минина и Пожарского перекроют для движения транспорта до 26 августа

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В Нижнем Новгороде до 26 августа прекращено автомобильное движение по площади Минина и Пожарского.
Как уточнили в городском департаменте транспорта, речь идёт о перекрытии нескольких участков:
- от ул.Варварской до ул.Минина,
- по ул.Ульянова - от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского,
- по ул.Минина - от ул.Пискунова до пл. Минина и Пожарского,
- по Верхне-Волжской набережной - от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского.
Ограничения будут действовать с 00:01 16 августа до 23:59 26 августа.
На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Кроме того, в связи с вводимым ограничением движения транспорта временно изменятся несколько автобусных маршрутов.
Так, автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будут ходить по улицам Варварской и Пискунова в обоих направлениях.
Маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут проходить в направлении пл.Сенной – по ул. Пискунова, в направлении пл.Свободы – по ул.Пискунова и Варварской, пл.Минина и Пожарского и снова по ул.Варварской.
Разворот автобусов маршрутов А-1, А-68 будет организован на пл.Минина и Пожарского в районе ул. Большой Покровской.
Напомним, что в Нижнем Новгороде с 25 августа будет временно введено двустороннее движение транспорта по улице Студёной.
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