Обнаруженный в кустах в Советском районе младенец находится в тяжелом состоянии

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Обнаруженный в кустах в Советском районе Нижнего Новгорода новорожденный младенец находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.
Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорожденный мальчик.
Малыш был доставлен в детскую городскую клиническую больницу. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.
"Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца", - подчеркнули в министерстве.
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