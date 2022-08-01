Обнаруженный в кустах в Советском районе младенец находится в тяжелом состоянии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обнаруженный в кустах в Советском районе Нижнего Новгорода новорожденный младенец находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорожденный мальчик.

Малыш был доставлен в детскую городскую клиническую больницу. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца", - подчеркнули в министерстве.