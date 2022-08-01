Новорождённого младенца обнаружили в кустах в Советском районе Нижнего Новгорода Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде нашли новорождённого мальчика, брошенного у кустах. Об этом сообщили в Отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, данный факт был зафиксирован 12 августа. В 6:06 утра в дежурную часть ОП № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорождённый младенец. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, чтобы установить законных представителей новорождённого и их местонахождения.