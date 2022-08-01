Склад пиломатериалов загорелся на Бору

Фото пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Пожар произошел днем 16 августа на складе пиломатериалов на Бору, расположенном по улице Нахимова, 66.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 14.05.
В 14.37 объявлена локализация пожара на площади 450 кв.м. Угрозы перехода огня нет. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают бороться с огнем.
Ранее сообщалось, что молодая женщина погибла на пожаре в Автозаводском районе.
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