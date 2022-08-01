Склад пиломатериалов загорелся на Бору Происшествия

Фото пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Пожар произошел днем 16 августа на складе пиломатериалов на Бору, расположенном по улице Нахимова, 66.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 14.05.

В 14.37 объявлена локализация пожара на площади 450 кв.м. Угрозы перехода огня нет. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают бороться с огнем.

Ранее сообщалось, что молодая женщина погибла на пожаре в Автозаводском районе.