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Бизнес

Пятнадцать нижегородских компаний представляют свои разработки на военно-техническом форуме "Армия-2022"

16 августа 2022 16:16  [203] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пятнадцать нижегородских компаний представляют свои разработки на военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, международный форум проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковном Одинцове с 15 по 21 августа.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе работает около 50 предприятия в сфере оборонной промышленности, на них трудятся более 90 тысяч человек. На форуме "Армия" нижегородские компании представляют более 110 образцов различной продукции.

В форуме принимают участие как отдельные предприятия, так и крупные концерны: госкорпорация "Росатом", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Военно-промышленная компания", АО "Концерн "Уралвагонзавод", ГК "Ростех".

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что нижегородские предприятия представляют разработки для автоматизированных систем связи, специальные операционные системы и компьютеры нового поколения на базе отечественных комплектующих.

Продукция нижегородских предприятий на форуме "Армия-2022":

- АО "ОКБМ Африкантов" - макет энергетической установки нового поколения "Ритм-200" для строящегося атомного ледокола "Чукотка";

- РФЯЦ – ВНИИЭФ - компактная ЭВМ "АПК-1Э" на отечественных компонентах "Эльбрус-8С", система полного жизненного цикла "Цифровое предприятие", системы спутниковой навигации, бортовые радиационно-стойкие вычислители, взрывотехнический экспериментальный комплекс, устройство для контроля герметичности сосудов большого объема;

- ПАО АНПП "Темп-Авиа" - измеритель высотно-скоростных параметров, компас-индикатор-сигнализатор, бесплатформенная навигационная система и макеты "Система мониторинга зданий и сооружений" и "Энергосберегающее вибрационное устройство";

- ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева - модели судов на подводных крыльях, судов с воздушными кавернами и экраноплана;

- АО «НПП "Полет" - компактный модем, способный работать на высокой скорости в радиусе 300 км. 

Ранее сообщалось, что АО "ЦНИИ "Буревестник" поставило армии партию минометов с колесным ходом.

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Теги:
Армия Оборонная промышленность
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