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Экономика

Более 110 инвестсоглашений с объемом инвестиций в 700 млрд рублей признаны приоритетными в Нижегородской области

16 августа 2022 16:03  [176] Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания в ходе заседания комитета по экономике обсудили отчет правительства региона об итогах реализации инвестсоглашений за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, присвоение инвестпроектам статуса приоритетных остается одним из наиболее востребованных механизмов поддержки. Всего на сегодняшний день в регионе приоритетными признано 114 проектов с общим объемом инвестиций около 700 млрд рублей, созданы и создаются более 40 тысяч рабочих мест.

В 2021 году были заключены 4 инвестсоглашения: с ООО "ПСП-2" (2 соглашения), ООО "Кайман" и ООО "Эй Ди Си Борский стекольный завод", а также 2 дополнительных соглашения с ООО "Эр Ликид Кстово" и АО "Выксунский металлургический завод". Всего в 2021 году действовало 41 инвестиционное соглашение.

"Подход к поддержке и развитию инвестиционного потенциала, которого придерживается наш регион, приносит свои плоды. И сегодня мы поговорили о той серьезной, масштабной работе, которая ведется в этом направлении. Значительной частью такой работы является рассмотрение соглашений о предоставлении государственной поддержки инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты. В свою очередь, те льготы, которые сегодня отражены в соглашениях – это всегда конкретные цифры: количество новых рабочих мест, дополнительные отчисления в бюджет, поэтому развитие инвестиционной деятельности мы вполне можем назвать драйвером развития экономики", - отметил председатель профильного комитета ЗСНО Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что три земельных участка для реализации инвестпроектов общей стоимостью 1,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области.

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Теги:
Инвестиции
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