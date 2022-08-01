Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Поправки "Единой России" в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда, отметил один из авторов законопроектов, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтеры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии", - подчеркнул он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтерская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.

"Понятно, что это не доход волонтера, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат2, - отметила Ольга Занко.

Инициативу партии поддержала комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет "Единой России".

В Нижегородской области тысячи человек занимаются волонтерской деятельностью по самым разным направлениям: в социальной поддержке граждан, поиске пропавших людей, здравоохранении, образовании, экологии, спорте, благоустройстве и др.

"Наш региональный волонтерский центр "Единой России" начал работу в марте 2020 года во время пика пандемии коронавируса. Он сразу объединил огромное количество людей и организаций, готовых по зову сердца помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Различную помощь в тот период получили более 60 тысяч нижегородцев, десятки медучреждений. И сегодня наши волонтеры активно участвуют в различных социально важных мероприятиях и акциях, оказывают адресную помощь. Волонтерское движение сегодня - это большая поддержка, ценный ресурс для решения многих социальных задач. И также важно, чтобы люди, занимающиеся добровольческой деятельностью, имели больше возможностей и инструментов, чтобы их труд был эффективнее и результативнее", - отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета регионального отделения партии Алексей Антонов.