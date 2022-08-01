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Общество

Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде

16 августа 2022 16:58  [298] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Согласно информации, в торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Митрополит поблагодарил Глеба Никитина за помощь в возрождении храмов и обителей, а также сотрудничество в области образования, культуры и просвещения, социальной сфере.

"Благовещенский монастырь – ровесник Нижнего Новгорода, и, по сути, он прошел всю историю нашего города вместе с ним. Сегодня монастырь продолжает свое возрождение, постоянно благоустраивается, украшается. Для меня важно, что это не только возрождение святыни, но и возрождение изначального, истинного облика Нижнего Новгорода. В развитии старого и появлении нового мы созидаем величие и процветание нашего города", – сказал Глеб Никитин.

Проект Святых врат подготовлен ООО "Региональный инженерный центр" на основе старинных фотографий XX века.

Святые врата Благовещенского мужского монастыря были построены в XIX веке и находились за храмом в честь святителя Алексия, митрополита Московского. Сейчас ведутся работы по укреплению старого фундамента, на основе которого будут возведены новые врата и две угловые башни.

Также уже восстановлена часть стены за административным, келейным и игуменским корпусами. Одновременно со Святыми вратами будет восстановлена и часть примыкавшей к ним восточной ограды.

Ранее сообщалось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм Спиридона Тримифунтского в Автозаводском районе.

Также напомним, что в конце июля на улице Рождественской состоялась закладка храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы.

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