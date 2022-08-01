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Общество

Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября

16 августа 2022 16:44  [172] Общество
Фото пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото пресс-служба правительства Нижегородской области

Регистрация участников XVI велопробега "Дорога Минина" открылась в Нижегородской области, сообщает пресс-служба облправительства. Согласно информации, маршрут велопробега протяженностью 70 км пройдет по территории Балахнинского муниципального округа.

Старт участников будет дан в Балахне от памятника Кузьме Минину.

Из Балахны участники велопробега проедут в село Юрино – бывшее родовое имение князей Пожарских. После памятного мероприятия в селе Юрино, на обратном пути, велосипедисты остановятся на привал с солдатской кашей, для них организуют развлекательную программу.

В Нижний Новгород участники велопробега вернутся со станции Правдинск. Электропоезд будет арендован специально для участников велопробега. Велоколонну сопроводят сотрудники ГИБДД.

Организаторами мероприятия выступают нижегородское региональное отделение ВОО "Русское географическое общество" в партнерстве с региональной историко-культурной общественной организацией "Петровский союз" и АНО "Велоклуб-НН" при поддержке правительства Нижегородской области, администрации и совета депутатов Балахнинского муниципального округа.

Проведение велопробега поддержали Общественная палата региона, областное объединение организаций профсоюзов "Облсовпроф", Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. Генеральный партнер велопробега – компания "Итеко".

Велопробег направлен на сохранение памяти о гражданском подвиге Кузьмы Минина, на популяризацию патриотического, исторического, географического и культурного наследия России и приурочен к 410-летию Нижегородского ополчения 1612 года, 300-летию установления исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства и празднованию Дня земли Балахнинской.

Регистрация доступна на сайте дорогаминина.рф.

Справка

Открытый велопробег "Дорога Минина" проводится в Нижегородской области с 2006 года и посвящен Дню памяти гражданина Минина (21 мая). До 2018 года маршрут велопробега проходил по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года: Нижний Новгород – Балахна.
С 2018 года формат проведения велопробега изменился: участники велопробега на электропоезде доставляются из Нижнего Новгорода до определенной железнодорожной станции и далее в составе велоколонны следуют по дорогам регионального и местного значения до знакового места Нижегородской области, где проводятся познавательные и памятные мероприятия. Всего в велопробегах приняли участие 15 225 человек.

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Теги:
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