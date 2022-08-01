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Общество

Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде

16 августа 2022 17:34  [239] Общество
Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Бесплатная образовательная программа для школьников в сфере ИТ "Неймарк. Летняя ИТ-академия" стартовала в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проект реализуется по инициативе правительства Нижегородской области центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Вега" при поддержке АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" и АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький".

"Уже сейчас мы начинаем готовить студентов для будущего ИТ-кампуса. В регионе в рамках образовательной экосистемы "Неймарк" проходят мероприятия, направленные на воспитание нового поколения айтишников. Одно из них – первая бесплатная летняя ИТ-академия. Учиться будут сто старшеклассников, интересующихся сферой ИТ. Очень рассчитываю, что ИТ-академия превратится именно в ту площадку, благодаря которой участники проекта смогут в будущем стать востребованными специалистами в одной из самых перспективных сфер", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новый для региона формат дополнительного образования для школьников ознакомит с ИT-сферой и особенностями ИТ-профессий, процессом разработки программного обеспечения и менеджментом проектов в сфере информационных и коммуникационных технологий. Участие, проживание и питание для участников программы будут бесплатными.

"Вся ваша жизнь – это череда возможностей, которые нужно брать и использовать, реализовывая себя. Уверена, что две последние недели лета благодаря насыщенной образовательной программе пройдут с огромной пользой для участников программы. Они смогут освоить базовые навыки программирования, обрести опыт проектной деятельности и научиться работать в команде", – отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.
 
Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области появилась стипендия имени Юрия Неймарка. На выплату стипендии смогут рассчитывать студенты- первокурсники, выбравшие ИТ- специальности в нижегородских вузах: победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад по информатике, математике или физике, а также ребята, сдавшие ЕГЭ по одному из этих предметов на 100 баллов.
 

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Теги:
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