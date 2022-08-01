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Общество

Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД

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Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

До конца 2022 года в Дивеевском районе Нижегородской области приведут в нормативное состояние четыре участка общей протяженностью 19 км по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД), всего на ремонт дорожной сети в районе направят 278 млн рублей.

Ремонт двух участков уже завершился: госкомиссия приняла подъездной путь к Дивееву протяженностью 600 м и более 5 км трассы Выездное - Дивеево - Сатис. Стоимость работ по данному контракту составила около 70 млн рублей.

"Впервые в этом году для изготовления асфальтобетонных смесей мы начали применять высокопрочный щебень, который применяется при ремонте по технологии "Суперпейв" с использованием полимерно-битумного вяжущего материала PG-марок.Благодаря этому увеличивается прочность покрытия, а, значит, ям и колеи на таких дорогах не будет долгое время", - отметил директор ГУАД Владимир Тужилин.

Ранее сообщалось, что въезд в Городец обновлен благодаря нацпроекту БКД.

 

 

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Теги:
Дивеевский район Дороги
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