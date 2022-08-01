Въезд в Городец обновлён благодаря нацпроекту БКД Общество

Въезд в Городец обновлён благодаря нацпроекту БКД Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подъезд к Городцу в Нижегородской области протяжённостью 1,7 км полностью отремонтирован в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за 42,7 млн рублей. Участок уже принят комиссией и сдан в эксплуатацию.

Как рассказали в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, поскольку дорога очень востребована и имеет высокий трафик, для верхнего покрытия подрядчик использовал инновационный состав асфальтобетона повышенной прочности: он хорошо противостоит высоким температурам и серьёзным нагрузкам, в том числе образованию колейности.

Во время капитального ремонта на дороге был снят старый асфальт и уложено два слоя нового покрытия. Кроме того, были смонтированы оцинкованные ограждения и нанесена термопластиковая разметка. Гарантия на все работы составляет 5 лет.

Как отметили в ГУАД, всего в этом году в Городецком районе по нацпроекту будет отремонтировано 49 км дорог, на эти цели выделено 670 млн рублей.

Напомним, участок дороги Городец – Ковернино протяженностью 14 километров отремонтируют в этом году.

Ранее сообщалось, что новый мост через реку Ширмакша построили в Ковернинском районе.