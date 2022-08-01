Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК в Нижнем Новгороде из-за смога Общество

НИА "Нижний Новгород"

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха в Нижнем Новгороде, на Бору и в поселке Кузьмияр Воротынского района после поступления информации о лесном пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как отметили в ведомстве, результаты исследования атмосферного воздуха не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что смог накрыл Нижний Новгород из-за двух крупных пожаров в регионе