Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК в Нижнем Новгороде из-за смога

НИА "Нижний Новгород"
Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха в Нижнем Новгороде, на Бору и в поселке Кузьмияр Воротынского района после поступления информации о лесном пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Как отметили в ведомстве, результаты исследования атмосферного воздуха не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что смог накрыл Нижний Новгород из-за двух крупных пожаров в регионе
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