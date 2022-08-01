Смог накрыл Нижний Новгород из-за двух крупных пожаров в регионе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Смог накрыл Нижний Новгород из-за двух крупных пожаров в регионе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в сторону Нижнего Новгорода движется ветер со стороны лесного пожара в Воротынском районе и пожара на складе в городе Бор.

Напомним, что лесной пожар в Воротынском районе тушат уже 4 дня. На месте работают в общей сложности 160 человек и используется около 50 единиц техники: вездеход, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы.

Пожар на площади 450 кв. м на складе пиломатериалов на Бору произошел днем 16 августа. Погибших и пострадавших нет.