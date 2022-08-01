Фото:
Смог накрыл Нижний Новгород из-за двух крупных пожаров в регионе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в сторону Нижнего Новгорода движется ветер со стороны лесного пожара в Воротынском районе и пожара на складе в городе Бор.
Напомним, что лесной пожар в Воротынском районе тушат уже 4 дня. На месте работают в общей сложности 160 человек и используется около 50 единиц техники: вездеход, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы.
Пожар на площади 450 кв. м на складе пиломатериалов на Бору произошел днем 16 августа. Погибших и пострадавших нет.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+