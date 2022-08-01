Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
17 августа 2022 14:27  [81] "Открытие Инвестиции" рассказали о мерах по защите интересов клиентов — владельцев иностранных ценных бумаг
17 августа 2022 13:36  [121] Отечественный и безопасный: "Ростелеком" предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштаба
17 августа 2022 11:22  [134] "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов
16 августа 2022 17:47  [305] Нижегородское ООО "Кровля и изоляция" стало 191 в регионе участником нацпроекта "Производительность труда"
16 августа 2022 16:16  [275] Пятнадцать нижегородских компаний представляют свои разработки на военно-техническом форуме "Армия-2022"
16 августа 2022 14:50  [222] Банк "Открытие": большинство россиян не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн
16 августа 2022 12:14  [192] "Росгосстрах" в Нижнем Новгороде лидирует на рынке розничного страхования региона
16 августа 2022 11:43  [227] "Стратегическая среда" – впервые в Нижнем Новгороде! 
16 августа 2022 11:25  [229] ОМК проведет в Выксе конференцию по стальному строительству 6-8 сентября
15 августа 2022 17:12  [335] "Витрина ГЧП-проектов" появилась на инвестпортале Нижегородской области
Бизнес

"Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

17 августа 2022 11:22  [134] Бизнес

Компания "Росгосстрах" расширила линейку недорогих безосмотровых продуктов "Каско Профессионал", предусматривающих как страховую защиту автомобилей клиентов на случай ДТП, так и целый спектр сервисных услуг, которыми страхователи могут воспользоваться в период действия договора.

В обновленной линейке появилась версия "Каско Профессионал Максимум" с полноценным сервисным наполнением и страховой суммой в 1 млн рублей. В покрытие версии "Каско Профессионал Стандарт", как и прежде, входит возмещение до 600 тыс. рублей после ДТП с установленным виновником или при ущербе от падения на машину предметов по вине третьих лиц (также установленных) и набор услуг, которые могут понадобиться автомобилисту.

Оформление полисов занимает считанные минуты, а их стоимость в зависимости от версии и территории использования варьируется от 2900 до 10000 рублей.

"Продукты "Каско Профессионал" предназначены в первую очередь для опытных автолюбителей, уверенных в своих водительских навыках, но опасающихся попасть в аварию по чужой вине. Особую клиентскую ценность этому продукту придает тот факт, что в его покрытие входит ремонт или выплата в случае ДТП по вине третьих лиц, даже если у виновника отсутствует полис ОСАГО либо он поддельный, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. — Появление в этой линейке двух новых продуктов позволяет автовладельцам подобрать для себя вариант страхования каско, в наибольшей степени соответствующий их потребностям и стоимости машины. В этом году количество "коробочных" полисов на страхуемые в "Росгосстрахе" впервые автомобили с пробегом приблизительно на 20% выше, чем в прошлом году. Это во многом связано с тем, что стоимость ремонта значительно выросла, и лимита по полису ОСАГО может не хватить. Причем, в отличие от ОСАГО, в версиях "Стандарт" и "Максимум" даже при денежной выплате возмещение осуществляется без учета износа автомобиля, и износ не учитывается во всех версиях при организации ремонта транспортного средства на СТОА".

Кроме того в покрытие продуктов обновленной линейки "Каско Профессионал" версий "Стандарт" и "Максимум" входят сервисные услуги, потребность в которых может возникнуть у любого автомобилиста. И ими владелец полиса «Росгосстраха» может воспользоваться бесплатно. Это, в частности, помощь на дороге (подвоз топлива, замена колеса, подзарядка аккумуляторной батареи и запуск двигателя), вызов эвакуатора, поиск эвакуированной машины, консьерж по подбору нужного автосервиса, оплата такси, правовые консультации по взаимодействию с ГИБДД и действиям на месте ДТП, организация медицинской помощи в случае получения травмы при ДТП (только в прошлом году ею воспользовались более 100 клиентов "Росгосстраха").

Организация процесса оказания услуг по полисам "Каско Профессионал" происходит на цифровой платформе "Мой_Сервис Авто". Квалифицированный профессиональный автоконсультант примет и зарегистрирует заявление о страховом событии, расскажет о том, какие документы необходимо предоставить, организует помощь и поможет с подбором станции техобслуживания. Также на платформе автомобилист при необходимости может приобрести и не входящие в покрытие полиса услуги, связанные с содержанием и ремонтом машины, а также с ее покупкой или продажей. Скачать приложение и зарегистрироваться на платформе можно сразу после заключения договора страхования, а воспользоваться им только тогда, когда возникнет потребность.

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметила 100 лет со дня своего создания.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
росгосстрах
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph