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Спорт

Более 36 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижнем Новгороде

17 августа 2022 11:55  [140] Спорт

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы и гости города по данным на 17 августа 2022 года уже оформили более 36 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.

Согласно информации, наличие карты обязательно для посещения матчей по футболу Российской премьер-лиги (РПЛ). Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете. При входе на стадион достаточно отсканировать QR-код выбранного билета на портале "Госуслуги".
 
Следующая домашняя игра ФК "Пари НН" в Нижнем Новгороде состоится 27 августа 2022 года с ФК "Динамо". За день до матча и в день игры на территории стадиона будет работать временный центр оформления "Карты болельщика".

Напомним, что оформить "Карту болельщика" можно самостоятельно через портал "Госуслуги" или с помощью сотрудников МФЦ. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет на "Госуслугах" или на электронную почту болельщика.

Карту при посещении матчей РПЛ должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

Ранее сообщалось, что "Волонтеры Победы" на стадионе "Нижний Новгород" работают в центре по оформлению "Карты болельщика".

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Теги:
Футбол
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