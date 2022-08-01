Архитектурную подсветку установят еще на 5 домах на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Верхне-Волжская набережная
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Еще на 5 домах на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде установят архитектурную подсветку. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно информации, речь идет о следующих домах на Верхне-Волжской набережной: №4, №6, №8, №9, №9А.
Подрядчик на обустройство будет выбран 26 августа, а работы завершатся в течение 10 дней с даты заключения контракта. Из городского бюджета на эти цели выделено 21,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что обустройство архитектурной подсветки на четырех домах Нижегородского района оценено более чем в 18 млн рублей.
Также напомним, что архитектурная подсветка появится на нескольких улицах Нижегородского района, а на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.
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