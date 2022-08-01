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Общество

"Единая Россия" помогла подготовить уже более 50 тысяч школьников к 1 сентября в рамках акции "Собери ребенка в школу"

17 августа 2022 12:38  [121] Общество
Фото пресс-служба НРО ЕР

Фото пресс-служба НРО ЕР

Ежегодно в рамках акции "Единой России" "Собери ребенка в школу" помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

"Акция "Собери ребенка в школу" стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки", - отметила она. В акции "Единой России" принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приемных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах - таких пунктов приема в регионах открыто более 4 тысяч. 

В этом году наборы к 1 сентября "Единая Россия" передает детям в ПВР, на Донбасс и освобожденные территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". 

"В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах "Единой России" в Харьковской области в рамках акции "Собери ребенка в школу" работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре", - сообщил депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию "Единой России" в Харьковской области. 

Также школьные комплекты от партии получат дети погибших военных.

Партийные общественные приемные "Единой России" в Нижегородской области и депутаты-единороссы активно включились в реализацию акции "Собери ребенка в школу".

Руководитель региональной общественной приемной партии Виктор Лунин отметил, что ее целью, как и в предыдущие годы, является помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к этому значимому этапу в жизни школьников.

"Акция по традиции проходит в Нижнем Новгороде и во всех районах и городских округах региона. Наши депутаты уже передали школьные рюкзаки детям из многодетных семей Гагинского, Бутурлинского, Княгининского, Большемурашкинского и Дальнеконстантиновского районов. Также в этом году помощь будет направлена школьникам, приехавшим в нашу область из Донбасса, и детям, которые будут учиться в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях", - рассказал Виктор Лунин.

Он также отметил, что наряду с мероприятиями акции, в партийных общественных приемных продолжается работа с обращениями родительского актива, связанными с укреплением материальной базы учебных заведений, благоустройством школьных территорий.

"Многое сделано, но процесс не ограничивается рамками летнего периода. К 1-му сентября мы подведем итоги акции и примем участие в мероприятиях ко Дню знаний. Практически, это будет целевой выход партийного и депутатского актива в школы и другие учебные заведения области не только для того, чтобы поучаствовать в торжествах, но и для определения задач на предстоящий период учебного года", - подчеркнул Виктор Лунин.

Напомним, старт акции "Единой России" "Собери ребенка в школу" в этом году был дан 27 июля в Нижегородской области и на Донбассе.

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Теги:
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