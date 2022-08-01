Огонь с сараев перекинулся на жилой дом в Семеновском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Крупный пожар произошел в Семеновском районе днем 17 августа. Сначала загорелись хозяйственные постройки, а затем огонь перекинулся на жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в деревне Шалдежка на улице Молодежная поступило в 11:52.

Пожарные по прибытию на место установили, что происходит горение сараев, и огонь перекинулся на соседний четырехквартирный двухэтажный дом. Площадь пожара составляет 600 кв.м.

Пожару был присвоен ранг №2.

Ранее сообщалось, что кафе Мясоroob на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде загорелось утром 17 августа.