Огонь с сараев перекинулся на жилой дом в Семеновском районе

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Крупный пожар произошел в Семеновском районе днем 17 августа. Сначала загорелись хозяйственные постройки, а затем огонь перекинулся на жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в деревне Шалдежка на улице Молодежная поступило в 11:52.
Пожарные по прибытию на место установили, что происходит горение сараев, и огонь перекинулся на соседний четырехквартирный двухэтажный дом. Площадь пожара составляет 600 кв.м.
Пожару был присвоен ранг №2.
Ранее сообщалось, что кафе Мясоroob на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде загорелось утром 17 августа.
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