Кафе Мясоroob на улице Большой Покровской загорелось утром 17 августа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кафе Мясоroob на улице Большой Покровской загорелось утром 17 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 5:40 поступило сообщение о пожаре в здании на улице Большая Покровская, 12.

В ликвидации пожара задействовали 23 человека и 5 единиц техники, а площадь пожара составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что склад пиломатериалов загорелся на Бору. Этот пожар стал одной из причин смога, накрывшего Нижний Новгород 16 августа.