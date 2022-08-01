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Кафе Мясоroob на улице Большой Покровской загорелось утром 17 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 5:40 поступило сообщение о пожаре в здании на улице Большая Покровская, 12.
В ликвидации пожара задействовали 23 человека и 5 единиц техники, а площадь пожара составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Ранее сообщалось, что склад пиломатериалов загорелся на Бору. Этот пожар стал одной из причин смога, накрывшего Нижний Новгород 16 августа.
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