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Бизнес

Отечественный и безопасный: "Ростелеком" предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштаба

17 августа 2022 13:36  [123] Бизнес

"Ростелеком" запускает новую облачную услугу Web-ВКС — защищенную видеоконференцсвязь с удобным интерфейсом для бизнеса любого масштаба.

Сервис работает на базе полностью отечественных решений, использует собственные облачные мощности компании и обеспечивает безопасную среду
для общения. Продукт поможет в решении задач любых организаций, которые ведут удаленные коммуникации: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и госзаказчиков. Для сегмента МСП подойдет решение с типовым функционалом, а для больших компаний и организаций доступен "Персональный видеосервер" с расширенными возможностями.

Web-ВКС — это облачное решение, которое работает на платформе TrueConf, единственного российского вендора, имеющего собственный подтвержденный защищенный протокол. Чтобы полностью адаптировать сервис для своих клиентов, специалисты "Ростелекома" разработали принципиально новый интерфейс управления. Весь используемый софт включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

Для предоставления услуги "Ростелеком" использует собственные каналы связи и дата-центры, что делает Web-ВКС полностью соответствующей критериям импортозамещенного продукта. Компания также обеспечивает полную техническую поддержку сервиса. Новый интуитивный пользовательский интерфейс поможет легко запланировать типовую видеовстречу, создать комнату с заданным количеством участников и отправить участникам приглашение со ссылкой для быстрого подключения. Для использования Web-ВКС пользователям понадобится только компьютер или смартфон, подключенные к интернету, и логин-пароль. Подключиться к ВКС комнате можно как через браузер, так и через приложение. Администратору доступны все необходимые опции модерирования встречи — от подключения/отключения камер и микрофонов до демонстрации рабочего экрана, записи и передачи прав участникам.

"Видеоконференцсвязь — один из самых востребованных способов коммуникаций для всех организаций, особенно географически распределенных по территории нашей страны. Пандемия подтвердила его эффективность и незаменимость. Новые вызовы, стоящие перед бизнесом сегодня, требуют, чтобы этот инструмент был максимально защищенным и надежным. Поэтому, работая над усовершенствованием нашего сервиса, мы стремились предложить клиентам уникальный продукт, простой и понятный, но в то же время соответствующий критериям информационной безопасности и импортозамещения", — говорит Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" обладает многолетним опытом предоставления услуги ВКС на базе решений разных вендоров. Перевод сервиса на хорошо зарекомендовавшую себя отечественную платформу — логичное развитие линейки высокотехнологичных и надежных сервисов для бизнеса, которые способны решать задачи заказчиков любого уровня.

Подключить облачный сервис Web-ВКС можно по одному из пяти тарифов, рассчитанных на разное количество участников (от 10 до 100). На всех тарифах клиентам дополнительно доступна опция "Вебинар", которая позволяет собирать комнаты до 300 участников.

* * *

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ "Ростелекома" — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. "Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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Теги:
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