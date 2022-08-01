Глава Арзамаса Александр Щелоков вошел в совет по развитию МСУ при президенте России Политика

Глава Арзамаса Александр Щелоков вошел в совет по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.



Согласно информации, глава государства утвердил новый состав совета по развитию местного самоуправления из 51 человека.

В муниципальную часть из 26 человек впервые включен мэр Арзамаса Александр Щелоков. В состав муниципальной части совета также вошли главы Воронежа, Казани, Ханты-Мансийска, Вологды, Волгограда и других муниципалитетов.

Председателем совета стал Владимир Путин, его заместителем и председателем президиума – премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предыдущий состав, действовавший последние три года, признан утратившим силу.

Основными задачами совета являются подготовка предложений об осуществлении государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации; рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.

"Представительство Арзамаса в совете – свидетельство большого доверия, рассчитываем его оправдать. Рад, что есть возможность видеть стратегию развития местного самоуправления, принять участие в формировании правил работы, увидеть опыт коллег и предложить наши нижегородские и арзамасские знания", - отметил Александр Щелоков.

Напомним, ранее мэр Арзамаса вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ под председательством Марата Хуснуллина. Данная комиссия, созданная в 2016 году, определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию государственной политики в сфере комплексного развития субъектов РФ и муниципальных образований.