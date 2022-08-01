Вафельная разметка появилась на площади Минина у Дмитриевской башни Кремля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вафельная разметка появилась на перекрестке улицы Варварской и площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в МБУ "СМЭУ".

Согласно информации, разметка выполнена холодным пластиком на площади 140 кв. м. Этот материал имеет повышенную изностойкость при интенсивном трафике. Кроме того, разметку хорошо видно в темное время суток за счет светоотражающих частиц.

Как рассказали в учреждении, "вафельница" предупреждает водителя об участке дороги, на который запрещается выезжать, если впереди уже есть транспортный затор.

Всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" разметка из термопластика появится на нижегородских дорогах общей протяженностью около 44 км.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч кв.м разметки нанесут на дорогах в Нижнем Новгороде в этом году, а термопластиковая разметка появится на 17 улицах города.