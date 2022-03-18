Более 200 тыс кв.м разметки нанесут на дорогах в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 200 тысяч кв.м дорожной разметки будет нанесено в этом году на улицах Нижнего Новгорода. Такой объём работ будет выполнен впервые.

Как напомнил глава города Юрий Шалабаев, в 2020 году было нанесено 123 тыс. кв. м разметки, а в 2021-м - 196,6 тыс. кв. м.

Он отметил, что две трети общего объёма разметки в текущем году будет выполнено термопластиком.

"В этом году планируется продолжить нанесение разметки термопластиком на всех основных магистралях и площадях города. С учётом гарантийных обязательств 2021 года объём нанесения термопластиком в 2022 году составит 157,1 тыс. кв.м, объём нанесения разметки краской составит 49,6 тыс. кв.м", - пояснил мэр.

Пластиковая разметка почти в 4 раза долговечнее эмали: в отличие от краски, она держится на дороге как минимум один год, а не три месяца.

Кроме того, подчеркнул Юрий Шалабаев, пластиковая разметка не восприимчива к осадкам и перепадам температур и её лучше видно в тёмное время суток - даже при истирании.

"Кроме того, закупленная в прошлом году техника качественнее, но мягче убирает наши дороги, что позволяет обеспечить сохранность пластика на более длительный срок", - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству начался ямочный ремонт.

Напомним, на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде в рамках ремонтной кампании укладывают гранитную тактильную плитку - специальное покрытие с выступающими рифами.