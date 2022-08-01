Четвертый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся на Бору Общество

Фото: благотворительный фонд "Жизнь без границ"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четвертый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся на Бору. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Жизнь без границ".

Напомним, проект "Хулиганодом" реализует благотворительный фонд "Жизнь без границ" при поддержке правительства Нижегородской области. В центре каждый подросток в возрасте от 12 до 18 лет сможет найти занятие по душе, получить анонимную помощь психолога и найти наставника.

Согласно информации, в торжественной церемонии открытия центра приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель министра социальной политики региона Денис Тараканов и глава г.о.г. Бор Алексей Боровский.

Как отметила Ольга Петрова, проект "Хулиганодом" является одной из визитных карточек Нижегородской области, созданной при поддержке Екатерины Никитиной.

Центры работают по принципу "Ребенок плюс окружение". Дети могут приходить и заниматься с родителями, учителями, специалистами системы профилактики и наставниками. Для подростков организован полезный досуг вне школы, психологическое консультирование, корпоративное наставничество. Также родители могут получить психологическое консультирование в терапевтических группах и родительском клубе. Все занятия в центре проводятся бесплатно.

Новый "Хулиганодом" находится по адресу: г.о.г. Бор, ул. Октябрьская, д.59. Новости о работе центра можно узнать в сообществе во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что третий центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся в Урене.

Напомним, что первый из них открылся в Нижнем Новгороде в феврале 2021 года, а второй в марте текущего года в Кстове.