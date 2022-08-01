Семинар по логистике для экспортёров пройдёт в Нижегородской области 26 августа Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в семинаре по логистике для экспортёров, который состоится 26 августа в рамках программы "Школа экспорта РЭЦ". Спикером выступит аккредитованный тренер Российского экспортного центра Александр Лисин.

Напомним, бесплатная образовательная программа "Школа РЭЦ" реализуется региональным центром развития экспорта для представителей малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта. Причём предприниматели смогут принять участие как в отдельном семинаре, так и пройти весь обучающий цикл.

Единственное условие - в семинарах могут участвовать только предприятия-производители несырьевой неэнергетической продукции.

Как отметил глава регионального Минпрома Максим Черкасов, грамотно выстроенная логистика предприятия способствует увеличению прибыли и снижению издержек. Компаниям нужно постоянно улучшать качество и повышать скорость транспортировки своей продукции, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. И на очередном семинаре "Шолы РЭЦ" нижегородские предприниматели узнают, как эффективно выстроить логистику в существующих условиях.

На лекции будет озвучена информация о государственной поддержке экспортёров, рынке транспортно-логистических услуг, видах логистики, правовых и организационных аспектах логистической деятельности, страховании транспортных рисков.

Семинар состоится 26 августа в 10:00 в технопарке "Анкудиновка" (Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д.4, офис. 314). Заявки на обучение в принимаются на сайте exportedu.ru до 25 августа включительно.

Следующий семинар цикла состоится 8 сентября и будет посвящён налогам в экспортной деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия-экспортёры смогут принять участие в бизнес-миссии в Турцию, которая пройдет с 22 по 24 августа 2022 года, а также в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2022, которая пройдёт с 5 по 7 декабря 2022 года в международном выставочном центре Egypt International Exhibition Center в Каире.

СПРАВКА:

Программа экспортных семинаров "Школа экспорта РЭЦ" (www.exportedu.ru) — это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих компетенций и навыков организации внешнеэкономической деятельности.