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Общество

"Единая Россия" проведет мониторинг безопасности участков дорог около школ и детсадов в Нижегородской области

17 августа 2022 16:52  [182] Общество
Фото пресс-служба НРО Единая Россия

Фото пресс-служба НРО Единая Россия

В региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоялось заседание рабочей группы по мониторингу безопасности пешеходных переходов возле школ, детских садов и других социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба НРО "ЕР".

В состав группы вошли представители приемной, регионального исполнительного комитета, депутатского корпуса партии, УГИБДД по Нижегородской области, а также общественности и родительского сообщества.

В план работы группы включено проведение выездных проверок дорожных участков, а также проведение разъяснительных и информационных акций, направленных на информирование детей и их родителей об опасностях на дорогах.

"Ежегодно в преддверии начала учебного года мы проводим акцию "Дорога к школе" в рамках партийного проекта "Безопасные дороги". В этом году создана специальная рабочая группа, цель которой, выявить проблемные участки дорожного и пешеходного движения у социально значимых объектов, в особенности у образовательных организаций: школ, детских садов, учреждений допобразования. На сегодняшнем заседании рабочей группы было принято решение провести выездные мониторинги объектов по выявлению недочетов в организации пешеходных участков. Также каждое местное отделение партии до конца августа проведет подобные работы на своих территориях. Планируем по результатам мониторингов проанализировать полученную информацию для дальнейшей системной работы", - сообщил региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги", председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.

Совместно с госавтоинспекторами, представителями администраций, общественниками и родителями в мониторинговых мероприятиях примут участие сотрудники региональной и местных приемных, активисты проекта "Безопасные дороги" и депутаты "Единой России". В ходе проверок будут учитываться ненормативное состояние дорожного покрытия, отсутствие соответствующих знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. 

"Безопасность передвижения несовершеннолетних и семей с детьми возле социально значимых объектов и территорий, прилегающих к ним, является одним из важных направлений деятельности партии. В преддверии нового учебного года проведем выездной мониторинг пешеходных переходов на соответствие их нормативным актам. В случае выявления нарушений, со стороны региональной приемной будут направлены запросы в профильные департаменты органов исполнительной власти и местного самоуправления", - сказал руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Виктор Лунин.

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Теги:
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