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Общество

Два очага ядовитой повилики на площади более 270 га выявили в Нижегородской области

17 августа 2022 17:23  [199] Общество
Повилика

Повилика

Фото: с сайта wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два очага ядовитой повилики выявили в Нижегородской области. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

Согласно информации, в ходе обследование автодороги Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба по направлению Сергач-Красная Пустынь специалисты обнаружили растения, схожее с карантинным объектом - повилики Cuscuta spp.

Исследование, проведенное ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора", подтвердило, что это растение является карантинным сорняком. На данном участке обочины автодороги протяженностью 2,4 км введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике на площади 0,24 га. Также утверждена программа ликвидации сорняка.

Кроме того, ядовитое растение было выявлено на земельном участке с посадками сахарной свеклы в Сеченовском районе. Здесь также установлен карантинным режим на площади 277,2 га.

Ранее сообщалось, что сливы и нектарины со щитовкой обнаружили на таможенном складе в Дзержинске.

СПРАВКА:

Повилика – это ядовитое растение без листьев и корней семейства вьюнковые, которое паразитирует на других растениях, прикрепляясь и глубоко внедряясь в их ткани. Способность существования повилики делает её одним из наиболее опасных и жизнеспособных паразитов, к тому же она имеет свойство очень быстро развиваться и приспосабливаться к новым климатическим условиям.

Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. Все виды повилики (их более 270) являются карантинными объектами.

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Теги:
Растения Россельхознадзор
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