Эстафета "Нижегородской правды" и "Кросс нации" пройдут в Нижнем Новгороде 17 сентября Спорт

Фото: Александр Воложанин

Эстафета "Нижегородской правды" и "Кросс нации" пройдут в Нижнем Новгороде 17 сентября. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, 17 сентября у стадиона "Нижний Новгорода" пройдут всероссийский день бега "Кросс нации" и традиционный легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты "Нижегородская правда", который состоится уже в 96 раз.

Отмечается, что на старт "Нижегородской правды" бегуны выходили даже в годы Великой Отечественной войны, эстафета не прерывалась ни разу. В первом пробеге на призы газеты "Нижегородская коммуна" (предыдущее название "Нижегородской правды") приняли участие всего 110 человек, но затем на старт уже выходили 4 – 5 тысяч бегунов. А в 1952 году, в 26 пробеге, приняли участие 9370 человек.

В последние годы в пробеге "Нижегородской правды" участвовало около 200 команд из разных уголков области. Из-за пандемии пробеге-2021 на старт вышло 76 коллективов.

Пробег будет проводиться для мужских и женских команд. В каждой сборной – 10 спортсменов. У тех, кто выступает от группы сильнейших, в команде 11 человек: участники бегут ещё нулевой этап, длина которого – 800 метров. На нулевом этапе разыгрываются призы заслуженных мастеров спорта Валентины Фокиной (у женщин) и Александра Брылина (у мужчин). В этом году также планируется проведение забега для корпоративных команд.

По всем вопросам обратиться в редакцию по телефону: 8 (831) 233 – 94-53.