Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде в День города 20 августа Общество

Фото: Нижегородэлектротранс (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в День города будет скорректировано движение общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 00:01 до 23:59 20 августа будут внесены изменения в следующие маршруты:

- троллейбусы №9, 13, 17 будут сокращены до пл.Свободы;

- автобус Т-31 будет сокращён до остановки "Водная академия";

- автобусы А-1, А-68 будут следовать по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова, Варварской;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении пл.Свободы будут следовать по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького; в направлении Канавинского моста – по ул.Горького, пл.Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении ул.Минина будут следовать по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького, пл.Свободы, улицам Варварской и Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улицам Пискунова и Варварской, пл.Свободы, ул.Горького, пл. Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 пойдут по ул.Пискунова в оба направления;

- автобусы А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул. Горького, пл.Свободы, улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова, Варварской, пл.Свободы, ул.Горького, пл.Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Также с 21:00 до 22:30 20 августа:

- маршруты автобусов А-1, А-68, А-71, А-95 будут сокращены до пл.Свободы;

- автобусы А-19, А-40, А-52, А-58, А-64, А-90, Т‑24, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, 304 в направлении пл. Сенной будут следовать по улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького; в направлении пл.Свободы - по улицам Горького, Белинского, Ванеева;

- движение троллейбусов №15 будет временно прекращено;

- трамвайные маршруты №6, 7 будут сокращены до остановки "Станция Варя";

- автобус А-3 в направлении Московского шоссе будет следовать по улицам Коминтерна и Страж Революции; в направлении центра Сормова - по улицам 50 лет Победы и Коминтерна;

- автобусы А-12, А-45, А-57, А-65, Т-45, Т-55, Т-65, Т-76, Т-94 в направлении Московского шоссе в указанное время поедут по улицам Культуры, Коминтерна, Страж Революции; в направлении ул.Циолковского - по улицам 50 лет Победы, Коминтерна, Культуры.

Как уточнили в департаменте транспорта, автобусы будут останавливаться на всех действующих остановочных пунктах по пути следования.

Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, на нескольких участках автодорог в семи районах с 18 по 23 августа будет приостановлено движение транспорта.