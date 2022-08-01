Ряд улиц перекроют в Нижнем Новгороде с 18 по 23 августа в связи с подготовкой ко Дню города Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, на нескольких участках автодорог в семи районах с 18 по 23 августа будет приостановлено движение транспорта.

В частности, в Автозаводском районе с 00:01 18 августа до 6:00 23 августа движение будет ограничено по парковочному пространству гипермаркета "О`Кей" (пр.Ленина, 113) - на площадке напротив главной проходной завода "ГАЗ".

В Сормовском районе с 00:00 18 августа до 23:59 23 августа будет приостановлено движение по кругу и парковочному пространству на площади Буревестника у памятника "Метеор".

Кроме того, с 00.00 19 августа до 12:00 21 августа будет перекрыт участок бульвара Юбилейного – от ул.Ивана Чугурина до ул.Коминтерна, а также по участкам ул.Энгельса – от пл.Буревестника до дома №7 по ул.Энгельса и до ТП №3527 по ул.Энгельса.

В Ленинском районе с 6:00 19 августа до 21:00 22 августа будет ограничено движение транспорта по площади у к/т "Россия", а также по участку бульвара Заречного – до дома №34 по пр.Ленина.

В Советском районе с 00:01 19 августа до 12:00 21 августа будет перекрыто парковочное пространство ТРЦ "Жар-Птица" (пл. Советская, 7) - с правой стороны дороги, ведущей от ул.Богородской в направлении ул.Адмирала Васюнина.

В Московском районе с 6:00 19 августа до 22:00 21 августа будет остановлено движение по площади у ДС "Юность", а также по участку ул.Ярошенко от дома №7 до дома №3.

20 августа с 21:00 до 22:30 будет ограничено движение транспорта от ул.Героя Рябцева до дома №7 по ул.Ярошенко.

В центе города с 00:01 до 23:59 20 августа движение будет ограничено по пл.Минина и Пожарского и прилегающим дорогам – от ул.Варварской до ул.Большой Покровской, по ул.Пожарского, по Зеленскому съезду, по ул.Варварской – от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского, по ул.Алексеевской – от ул.Пискунова до пл.Минина и Пожарского, по ул.Пискунова – от ул. Большой Покровской до ул.Алексеевской.

В День города 20 августа с 21:00 до 22:30 будет ограничено движение транспорта по ул. Варварской – от ул.Пискунова до пл.Свободы.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут эвакуироваться на спецстоянку.

Напомним, мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Ранее была опубликована полная программа мероприятий.