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Общество

Капитальный ремонт проходит в 16 школах Павловского района

17 августа 2022 18:55  [157] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капитальный ремонт проходит в 16 школах Павловского района. Об этом во время прямого эфира нижегородского ЦУР рассказал глава Павловского муниципального округа Алексей Кириллов.

Согласно информации, в настоящее время в Павлове строится школа на 600 мест, запланировано строительство школы в Ворсме, а по всему округу ремонтируется 16 школ.

Алексей Кириллов также рассказал о состоянии дорог в районе. В частности, что всего в округе более 900 км дорог, из которых более 600 - муниципальные. Их ремонт в первую очередь проводится с учетом загруженности и востребованности. Сельские дороги и подъездные к домам приводятся в порядок по программе "Вам решать!".

Как сообщил глава МСУ, на ремонт тротуаров и пешеходных дорог в 2021 году было направлено около 7 млн рублей. 

Говоря о благоустройстве, глава Павловского муниципального округа отметил, что сейчас работы ведутся на трёх площадках: в Рябиновой роще, на набережной - улице Ломоносова и в парке "Им. 40 лет ВЛКСМ". 

Полную версию эфира с ответами на все вопросы можно посмотреть на официальной странице нижегородского ЦУР.

Ранее сообщалось, что более 110 млн рублей направили на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году.

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Теги:
Павловский район Школы
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