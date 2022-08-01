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Капитальный ремонт проходит в 16 школах Павловского района. Об этом во время прямого эфира нижегородского ЦУР рассказал глава Павловского муниципального округа Алексей Кириллов.
Согласно информации, в настоящее время в Павлове строится школа на 600 мест, запланировано строительство школы в Ворсме, а по всему округу ремонтируется 16 школ.
Алексей Кириллов также рассказал о состоянии дорог в районе. В частности, что всего в округе более 900 км дорог, из которых более 600 - муниципальные. Их ремонт в первую очередь проводится с учетом загруженности и востребованности. Сельские дороги и подъездные к домам приводятся в порядок по программе "Вам решать!".
Как сообщил глава МСУ, на ремонт тротуаров и пешеходных дорог в 2021 году было направлено около 7 млн рублей.
Говоря о благоустройстве, глава Павловского муниципального округа отметил, что сейчас работы ведутся на трёх площадках: в Рябиновой роще, на набережной - улице Ломоносова и в парке "Им. 40 лет ВЛКСМ".
Полную версию эфира с ответами на все вопросы можно посмотреть на официальной странице нижегородского ЦУР.
Ранее сообщалось, что более 110 млн рублей направили на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году.
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