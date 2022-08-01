Более 110 млн рублей направили на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году Общество

Фото пресс-служба администрации города

НИА "Нижний Новгород"

Приемка школ и детских садов к новому учебному году завершилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, всего на ремонтные работы в образовательных учреждениях было выделено 110 млн рублей. Еще 135 млн рублей направили на установку камер видеонаблюдения, на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности.

"К новому учебному году готовы все 483 образовательные организации Нижнего Новгорода. Большое внимание уделили безопасности детей. Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности, которые все активнее стали использоваться в образовательном процессе", - рассказал мэр.

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко сообщил, что кроме вопросов безопасности, этим летом проверяли своевременное завершение текущего ремонта, подготовку учебных кабинетов, пищеблоков, вопросы кадрового обеспечения и наличия всех необходимых учебных пособий.

Кроме того, глава города добавил, что в рамках реализации проекта "Спорт для всех" установлены воркаут-площадки на территориях девяти школ города: № № 16, 127, 62, 123, 103, 140, 29, 46, 9. Завершаются работы по установке таких площадок у школ № № 109 и 176.

Ранее сообщалось, что нижегородский минград представит в сентябре документацию для размещения новой школы и детского сада в 5-м микрорайоне Мещерского озера в Нижнем Новгороде.