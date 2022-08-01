Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
12 августа 2022 17:16  [51] Объявлены лауреаты премии Нижнего Новгорода-2022
12 августа 2022 16:50  [68] Более 7,2 тысяч человек в Нижегородской области пострадали от укусов клещей
12 августа 2022 16:41  [81] Более 110 млн рублей направили на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году
12 августа 2022 16:37  [80] "Я счастливый человек": Глеб Никитин рассказал о мечтах и патриотизме
12 августа 2022 16:20  [107] Школьные базары в Нижнем Новгороде в этом году не будут работать
12 августа 2022 16:03  [101] Городовые могут начать работать на еще трех улицах Нижнего Новгорода
12 августа 2022 14:35  [130] ГИБДД усилит контроль за пьяными водителями на дорогах Нижнего Новгорода в выходные
12 августа 2022 14:23  [157] Более 400 нижегородцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки
12 августа 2022 14:16  [115] Глеб Никитин открыл мемориальные доски ветеранам транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде
12 августа 2022 13:51  [134] Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года
Общество

Более 110 млн рублей направили на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году

12 августа 2022 16:41  [81] Общество
Фото пресс-служба администрации города

Фото пресс-служба администрации города

НИА "Нижний Новгород"

Приемка школ и детских садов к новому учебному году завершилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, всего на ремонтные работы в образовательных учреждениях было выделено 110 млн рублей. Еще 135 млн рублей направили на установку камер видеонаблюдения, на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности.

"К новому учебному году готовы все 483 образовательные организации Нижнего Новгорода. Большое внимание уделили безопасности детей. Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности, которые все активнее стали использоваться в образовательном процессе", - рассказал мэр.

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко сообщил, что кроме вопросов безопасности, этим летом проверяли своевременное завершение текущего ремонта, подготовку учебных кабинетов, пищеблоков, вопросы кадрового обеспечения и наличия всех необходимых учебных пособий.

Кроме того, глава города добавил, что в рамках реализации проекта "Спорт для всех" установлены воркаут-площадки на территориях девяти школ города: № № 16, 127, 62, 123, 103, 140, 29, 46, 9. Завершаются работы по установке таких площадок у школ № № 109 и 176.

Ранее сообщалось, что нижегородский минград представит в сентябре документацию для размещения новой школы и детского сада в 5-м микрорайоне Мещерского озера в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph