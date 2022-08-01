Двое мужчин отравились газами в канализационном люке в Нижнем Новгороде Происшествия

Двое мужчин отравились газами в канализационном люке в Нижнем Новгороде 17 августа. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Согласно информации, ЧП произошло около 8 утра на канализационной насосной станции АО "ЗЖБК-Стройсервис". Там в бессознательном состоянии были обнаружены два сотрудника предприятия - 60-летний слесарь-сантехник и 54-летний инженер по эксплуатации зданий и сооружений.

По предварительным данным, работники упали в канализационный люк и получили отравление канализационными газами.

В настоящее время мужчины находятся в больнице. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм.

Напомним, два слесаря аварийно-восстановительных работ в посёлке Гидроторф погибли от отравления токсичной смесью метана и сероводорода во время устранения засора в канализационных колодцах.

Ранее сообщалось, что рабочий сильно пострадал при взрыве баллона с кислородом в Нижнем Новгороде. 50-летний мужчина получил ожоги 1, 2, 3 степени – всего поражено 55% тела.