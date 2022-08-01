Рабочий обгорел при взрыве баллона с кислородом в Нижнем Новгороде 17 августа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рабочий сильно пострадал при взрыве баллона с кислородом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 17 августа в 7:30 при подготовке баллонов с кислородом к последующей транспортировке произошел хлопок, в результате которого на машинисте автомобильного крана загорелась одежда.

Увидевший происшествие тракторист ООО "Автотранспортное предприятие" помог потушить одежду на мужчине. Работник доставлен в 1 ожоговое отделении ФГБОУ ВО "ПИМУ".

Инспекция труда выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ПИМУ, 50-летний мужчина получил ожоги 1, 2, 3 степени – всего поражено 55% тела. Специалисты оказывают пациенту необходимый комплекс мер, в том числе применили к нему противошоковую терапию. На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии, но остается в сознании, рассказали в медучреждении.

Напомним, 12 августа рабочего ударило током во время земляных работ у здания "Нижполиграфа". От полученных травм мужчина скончался вечером 13 августа.