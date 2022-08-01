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Происшествия

Двух бывших сотрудников ГИБДД в Нижегородской области осудили за получение взяток

18 августа 2022 12:03  [136] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двух бывших сотрудников ГИБДД в Нижегородской области осудили за получение взяток. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2020 года на посту ГИБДД в Дзержинске подсудимые остановили автомобиль Opel и потребовали от водителя взятку в размере 40 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности за якобы управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом освидетельствование на состояние опьянения не проводились. Водитель перевел указанную сумму на карту обвиняемого.

Также в период с октября по декабрь 2020 один из подсудимых неоднократно получал взятки от водителей. Всего 38-летний сотрудник ГИБДД получил 90 тысяч рублей и мелкую взятку в 5 тысяч рублей.

С занимаемых должностей фигуранты уволены. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч.5 п. "а", "б" УК РФ (получение взятки, группой лиц с вымогательством), а одному из них - статьям 290 ч.3 УК РФ (получение взятки -3 эпизода) и 291. 2 ч. 1УК РФ (мелкое взяточничество).

Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде 8,5 лет лишения свободы и 7,5 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее сообщалось, что экс-начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС приговорен к 8,5 годам лишения свободы за взятку.

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Теги:
Взятки ГИБДД
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