Экс-начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС приговорен к 8,5 годам лишения свободы за взятку Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экс-начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС приговорен к 8,5 годам лишения свободы за взятку. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Напомним, что начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС России был задержан в апреле 2021 года. Позднее Нижегородский районный суд заключил его под стражу.

Как установило следствие, Андрей Ясенев в период с 2017 по 2019 годы получил взятку в размере более 7 млн рублей за обеспечивание победы коммерческой организации в проводимых аукционах и в последующем беспрепятственную приёмку поставок медицинского оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд назначил экс-начальнику наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 14,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что учредитель нижегородского ООО "ЛУК Регионы" предстанет перед судом за подкуп сотрудников полигона ТБО.