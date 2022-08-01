Уголовное дело заведено на попытавшуюся дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ женщину в Выксе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело заведено на попытавшуюся дать взятку за сдачу экзамена в ГАИ женщину в Выксе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 16 августа 62-летняя предложила предложила врио начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Выкса взятку в размере 30 тысяч рублей за помощь в сдаче ее сыном теоретического экзамена по знанию ПДД. Полицейский отказался принять деньги.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 291 ч.3 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что двух бывших сотрудников ГИБДД в Нижегородской области осудили за получение взяток.