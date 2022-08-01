Второй этап федерального молодежного проекта "Маршрут вдохновения" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде стартовал второй трек молодежного проекта "Маршрут вдохновения", организованного Всероссийским движением "Вдохновители" при поддержке правительства Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы проекта.



Согласно информации, в проекте участвуют 60 детей в возрасте от 14 до 19 лет из Нижегородской области, прошедших конкурсный отбор.

"Мы очень рады принять второй этап "Маршрута вдохновения" в Нижегородской области. Дети – это наше будущее, и только от нас зависит, каким оно будет. Подобные мероприятия могут помочь подрастающему поколению лучше узнать себя, обрести свою большую мечту и верно определить путь к ее достижению. Уверена, общение с "вдохновителями" и все запланированные мероприятия помогут детям в этом, а очень скоро мы увидим, как из них вырастут настоящие герои", - отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Основными направлениями нижегородского этапа станут космос и технологии. Участников ждут мастер-классы, тренинги, фестиваль летательных аппаратов, где подростки запустят в небо собственные изобретения, а также встреча с настоящим космонавтом, который ответит на вопросы. В программе также – создание городского арт-объекта и музыкальный вечер под открытым небом. Кроме того, юные нижегородцы встретятся с экспертами и учеными.

"На наш взгляд, поиск своей мечты – самая важная задача для юного поколения. Наш проект направлен на то, чтобы каждый подросток мог найти свою суперсилу, определить жизненные ориентиры и главную мечту. Именно для этого мы привлекаем "вдохновителей" – лидеров разных сфер, которые на собственном примере показывают, как выбрать дело по душе и стать в нем лучшим", - рассказал сооснователь Всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей.



Ранее сообщалось, что Нижегородская делегация в составе 82 человек с 15 по 20 августа принимает участие в фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму.