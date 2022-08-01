Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в открытии памятника Владимиру Лузянину Общество

Фото предоставлено пресс-службой Гордумы

НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в открытии мемориала Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР, Почетному гражданину Нижегородской области, Почетному авиастроителю Владимиру Ильичу Лузянину на Бугровском кладбище 18 августа 2022 года– в годовщину смерти легендарного руководителя НАО "Гидромаш". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.



Как было отмечено в ходе церемонии, барельеф глубиной 55 см был изготовлен по 3D-модели. Финальную доработку памятника выполнил скульптор Михаил Зезин.

Открывая мемориал, Олег Лавричев отметил, что для нижегородцев имя Владимира Лузянина служит олицетворением человека труда, жизнь которого – ярчайший пример верного служения делу.

"Владимир Ильич более полувека возглавлял нижегородский завод "Гидромаш". Благодаря его усилиям, настойчивости, твердости и воли предприятие преодолело ни один кризис и сегодня устойчиво стоит на ногах, являясь лидером и отечественного, и мирового авиастроения по выпуску шасси и гидроагрегатов для самолетов и летательных аппаратов", – сказал он.

Спикер городской Думы подчеркнул, что депутатским сообществом и им лично прилагается много усилий для того, чтобы память о Владимире Лузянине была достойно сохранена. "Мы приняли ряд решений, некоторые из них уже реализованы, а часть еще находится в стадии согласования", – пояснил Олег Лавричев.

При этом речь идет не только об открытии мемориальной доски Владимиру Лузянину на фасаде административного корпуса завода "Гидромаш", но еще и о переименовании одной из улиц Нижнего Новгорода в его честь.

"Комитет по увековечению памяти уже одобрил эту инициативу. Далее следует ряд процедурных вопросов, связанных с проведением общественных обсуждений. Но я уверен, что нашими совместными усилиями они пройдут успешно, и в конечном счете будет принято решение о том, чтобы одна из улиц города носила имя Владимира Лузянина", – добавил председатель городской Думы.

В заключение Олег Лавричев отметил, что в настоящее время также прорабатывается возможность учреждения именной стипендии Владимира Лузянина для студентов технических специальностей в нижегородских вузах. "Я не сомневаюсь, что память об этом человеке будет достойно сохранена в нашем городе, поскольку Владимир Лузянин всегда следовал своей цели, которая заключалась в сохранении и развитии завода, города и страны", – резюмировал он.