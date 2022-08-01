Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о действиях при смоге Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал нижегородцам, как нужно вести себя во время смога, чтобы снизить его негативное воздействие на организм.

Напомним, смог накрыл Нижний Новгород из-за лесного пожара в Воротынском районе. По данным на 18 августа его площадь составляет 3,3 тысячи га, из которых активное горение происходит на площади 800 га, а остальная территория уже пройдена огнем.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, смог не причиняет сильного вреда здоровью, но в зоне риска находятся люди с заболеваниями бронхолегочной системы. Министр посоветовал по возможности не выходить на улицу в пик задымленности и не открывать окна, а также дал следующие основные рекомендации:

- Не находиться долго на улице утром, так как в этом время концентрация смога достигает самых высоких значений. Следует ограничить пребывание вне помещения в другое время дня;

- Больше пить и усилить рацион овощами и фруктами;

- Ежедневно проводить влажные уборки, чаще принимать, промывать нос и горло;

- Не курить;

- Изолировать окна и двери влажной тканью;

- обращаться к врачу в случае обострения хронических заболеваний органов дыхания.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, по результатам исследования воздуха в регионе превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было.