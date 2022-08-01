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Происшествия

Семнадцатилетний подросток без прав стал виновником ДТП с тремя пострадавшими в Заволжье

18 августа 2022 14:42  [115] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Семнадцатилетний подросток без прав стал виновником ДТП с тремя пострадавшими в Заволжье. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, 17 августа в 19:30 на проспекте Мира, 36 17-летний водитель ВАЗ 2210 при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Lada Granta и столкнулся с ним.

В результате ДТП 17-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, 18-летний молодой человек получил те же травы, а 44-летний мужчина те же травмы и ушиб грудной клетки. Всем пострадавшим в больнице была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Лысковском районе.

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Теги:
ДТП Заволжье
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