Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Лысковском районе Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Лысковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 18 августа около 7:30 на 526 километре трассы М7 у села Варганы 22-летний водитель Lada Largus, не пристегнутый ремнем безопасности, предварительно превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, который затем столкнулся с попутным грузовым автомобилем.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Сотрудники полицию выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель с ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском.