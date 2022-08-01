Фото:
Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Лысковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 18 августа около 7:30 на 526 километре трассы М7 у села Варганы 22-летний водитель Lada Largus, не пристегнутый ремнем безопасности, предварительно превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, который затем столкнулся с попутным грузовым автомобилем.
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Сотрудники полицию выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель с ребёнком в салоне въехал в товарный состав под Дзержинском.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+